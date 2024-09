ヒルトン名古屋の3階にあるレストラン、中国料理「王朝」では、2024年8月22日〜11月6日の平日ティータイムに、フランスの至宝ともいわれる、世界的ショコラティエのミッシェル・ブラン氏とコラボレーションした、チャイニーズアフタヌーンティー第2弾を提供しています。

秋らしさを意識したミッシェル・ブラン氏が贈るスイーツ3種類と「王朝」の特製スイーツ3種類に加え、北京ダックロールを含むセイボリー2種類と、ワゴンサービスで運ばれる熱々の点心5種類を心ゆくまで楽しめる、オータムチャイニーズアフタヌーンティーです。

ホテル開業以来35年の歴史を持つ中国料理「王朝」は、2023年8月にリニューアルオープン。新生「王朝」の店内は、常滑焼など陶器や焼き物「Pottery」をテーマに、モダンチャイニーズな内装に統一されています。

朱色や青磁色がアクセントの中国を連想するカラースキームに、格子や吉祥紋様、満月門など伝統的な中国らしいエッセンスがちりばめられており、高級感のある落ち着いた雰囲気です。

お席につくと、最初にウェルカムティーが出てきました。伝統的なアーユルヴェーダと西洋のハーブをベースにブレンドされた「FEEL BETTER(フィールベター)」は、すっきりとした香りの有機グリーンルイボスティーです。軽い飲み口と明るい水色で、気持ちが明るくなります。

原材料のエキナセア、リンデンの花、オレンジピール、シナモン、フェネルシード、エルダーベリー、リコシスの根、ラズベリーなどはすべてオーガニック。体の内側から健康(ウェルネス)を再構築し、気持ちの落ち込みを解消して感覚を活性化するのに役立つとか。

ほどなくして、ミッシェル・ブラン氏が手掛けるスイーツ、「王朝」特製のスイーツ、セイボリーが載ったトレイが運ばれてきました。秋らしく、洗練された盛り付けに目を奪われます。

ミッシェル・ブラン スイーツは以下の3種類です。

ミッシェル・ブランが贈る厳選ショコラプティガトー「プレタンティーヌ」ケーク「ケークシトロン」

ショコラはフランス、アルビのアトリエで製造されたものを空輸しているそうです。

「ピスターシュ」というこのショコラは、ピスタチオのガナッシュが入っています。クリーミーな舌触りで、カカオとピスタチオのおいしさが口いっぱいに広がります。(※ショコラの内容は変更になる可能性があります)

プティガトー「プレタンティーヌ」は、アーモンドやヘーゼルナッツを丸ごと砕いてキャラメリゼし、ショコラのムースをあわせたもの。ローストした2種類のナッツのザクザク感と、ムースのやわらかい食感のコンビネーションを楽しめます。

「ケークシトロン」は、アーモンドのコクとシトロンの香りが広がるさわやかな味わいのケーク。シトロンとラム酒を合わせたシロップをたっぷり打って、表面をパリッとコーティングし、刻んだピスタチオとレモンピールをトッピング。コーティングの下はシトロンのみずみずしい香りが漂うしっとりとしたスポンジです。

中国料理「王朝」特製スイーツは以下の3種類です。

正式杏仁豆腐仙草ゼリー季節のエッグタルト

正式杏仁豆腐は、2種類の杏の種の仁を使って手作りしたもので、ふわふわとした繊細な舌触りと豊かな風味を堪能できます。甘さ控えめで、杏仁の風味を楽しめる王朝自慢の一品です。

仙草ゼリーは、中華圏および東南アジア諸国でよく食べられるゼリー状のお菓子です。ほろ苦く、甘いものの合間に箸休めとしていただくのにぴったり。甘く煮つめた白きくらげが添えられており、仙草ゼリーのふるふるとした食感と白きくらげのコリコリとした歯触りの対比も楽しめます。

季節のエッグタルトは秋らしいモンブラン仕立て。栗の風味豊かなクリームはなめらかな舌触りでサクサクとした小気味よい歯ざわりのタルト生地とよく合います。

セイボリーは以下の2種類です。

北京ダックロール色々野菜のサラダ 季節のドレッシング添え

中国料理の枠にとらわれない、現代的で見た目も味も楽しめるセイボリーは、中国料理「王朝」ならでは。どちらも手が込んでいて、「これはどんな味だろう?」とワクワクします。

北京ダックロールには、パリパリとした北京ダック、ザクザクとした揚げパンのような油条、生野菜のほか、りんごのコンポートを赤ワインで煮込んだものがアクセントに入っています。お味噌で味をつけてあるので、何もつけずそのままいただきましょう。一口ごとにいろいろな味わいと食感が楽しめ、旨みが広がります。

サラダは、生野菜のほかにマッシュルームのソテーや中国ソーセージ(スパイスやハーブを混ぜ込んだ腸詰)を焼いたものが入っています。上に卵とトリュフを和えたものを載せて、トリュフドレッシングをかけてあるので、香りがとてもよいです。

点心は、中国料理「王朝」が提供する点心の中でもとくに人気の高い、以下の5種類です。

小籠包エビ蒸し餃子肉焼売翡翠餃子桃饅頭

最初に5種類が1つずつ入ったせいろが運ばれてきて、その後はワゴンサービスで追加の点心を運んできてくれます。1つから、好きな点心を好きなだけおかわり可能です。

スープたっぷりの小籠包、つるんとしたエビ蒸し餃子、ほうれん草の緑が目に鮮やかな翡翠餃子、粗挽きの肉感が楽しめる肉焼売……。どれも「さすが王朝!」と言いたくなるおいしさです。

アフタヌーンティーというと「甘いものが中心」といったイメージがあるかもしれませんが、このチャイニーズアフタヌーンティーなら、あまり甘いものがたくさん食べられない方や、食事として楽しみたい方も大満足でしょう。

そして、このチャイニーズアフタヌーンティーの魅力は、ロサンゼルスのオーガニックプレミアムティーブランド「ART OF TEA」から厳選した中国茶6種類をおかわり自由で楽しめること。

青茶(烏龍茶)の一種で、中国十大銘茶のひとつと言われる「鉄観音」、さわやかな香りと新芽ならではの優しい甘さが特徴の「白牡丹」、緑茶にドライの有機ラズベリーとポメグラネット(ザクロ)のエッセンスをブレンドした「オーガニックグリーンポメグラネット」など、それぞれ特徴があるお茶なので、スイーツやセイボリーに合わせて飲み分けてみてください。

スタッフの方に聞いたところ、王朝特製スイーツには中国茶の白牡丹や鉄観音がよく合い、ミッシェル・ブランのケークシトロンは、同じく柑橘系のスパイシーなハーブティー「オーガニックフレンチレモンジンジャー」がよく合うとのこと。

今回のスイーツの中でもっとも味が濃いショコラは、有機プーアール茶をベースにチョコレートとペパーミントの香りをつけたデザートティー「オーガニックダークチョコレートペパーミント」とのペアリングが最高なので、ぜひ味わってみてください。

「王朝」のオータムチャイニーズアフタヌーンティー with ミッシェル・ブランは、2024年2024年8月22日〜11月6日の期間中、平日ティータイム 15:00〜17:00(L.O 16:30)に利用できます。

また、同期間は、チャイニーズアフタヌーンティーと同じ内容を平日ランチタイムに楽しめるオータム チャイニーズハイティー with ミッシェル・ブランも提供中(限定10名まで)。平日ディナータイムには、セイボリーメニューを増やした料金の異なる特別プランも利用可能です(限定15名まで)。詳しい時間と料金は公式サイトにてご確認ください。

落ちついた空間で、お席に座ったまま上質なスイーツとセイボリー、洗練されたプレミアム中国茶を楽しめる、優雅な大人のティータイム。大切な方といっしょに期間限定の特別なおいしさを味わってみてはいかがでしょうか。

店名 ヒルトン名古屋 中国料理「王朝」

住所 愛知県名古屋市中区栄1-3-3

アクセス 名古屋駅から車で5分、徒歩15分/地下鉄東山線 伏見駅から徒歩約3分

公式サイト 中国料理「王朝」オータムチャイニーズアフタヌーンティー with ミッシェル・ブラン

