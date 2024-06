ハーゲンダッツ夏の定番ジェラートシリーズ「ミニカップ CREAMY GELATO(クリーミー ジェラート)」から新フレーバーが期間限定で登場!

さらに夏らしさにこだわった、クリーミーな本格ジェラート「贅沢ぶどう」と「ピスタチオ&サマーバニラ」がラインナップされます☆

ハーゲンダッツ ミニカップ「CREAMY GELATO(クリーミー ジェラート)」贅沢ぶどう/ピスタチオ&サマーバニラ

価格:各351円(税込)

発売日:2024年6月25日(火)

内容量:110ml

販売先:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか

「CREAMY GELATO(クリーミー ジェラート)」は、こだわり素材の濃厚な味わいを後味すっきりと楽しめるクリーミーな本格ジェラートシリーズです。

2020年の夏に登場して以来、ハーゲンダッツの夏の定番ジェラートとして人気を博しています。

シリーズ第5弾となる2024年に登場するのは、2種類のぶどうの魅力を詰め込んだ「贅沢ぶどう」と、香ばしく濃厚な味わいのピスタチオに夏向けのバニラを組み合わせた「ピスタチオ&サマーバニラ」

より“夏らしさ”にこだわった2つのフレーバーがラインナップされます☆

ハーゲンダッツ ミニカップ CREAMY GELATO『贅沢ぶどう』

夏に人気のフルーツ、2種類のぶどうを使用した贅沢感を楽しむジェラート。

華やかな香りが特長の白ぶどうジェラートと、ぶどうの粒を丸ごと絞ったような濃い色や程よい酸味・渋みが特長の黒ぶどうジェラートを組み合わせてあります。

2種類のぶどうを使用することで、ぶどうの豊かな味わい、おいしさ、鮮やかな色合いを贅沢に演出。

それぞれのぶどうの風味はもちろん、2種類のジェラートをねって食べると、白ぶどうと黒ぶどうが合わさり、より甘味・酸味・香りなど複合的な味わいを堪能できます。

こだわりポイント1「香り高い白ぶどうジェラート」

華やかな香りの白ぶどう果汁と濃厚な味わいのミルクが混ざりあった香り高いジェラートに仕上げられています。

濃厚ながら爽やかな味わいです。

こだわりポイント2「ぶどうの風味を閉じ込めた黒ぶどうジェラート」

黒ぶどうの濃い色や程よい酸味、渋みが特長のジェラートです。

素材本来の味わいを閉じ込めた濃厚な味わいを堪能できます。

ハーゲンダッツ ミニカップ CREAMY GELATO『ピスタチオ&サマーバニラ』

風味豊かなピスタチオ×夏仕様のバニラによるハーモニーが堪能できる「CREAMY GELATO」シリーズで人気のピスタチオフレーバーが2024年も登場。

今回は新たに、香ばしく濃厚な味わいのピスタチオジェラートに、ほのかな塩味ですっきりと夏らしい味わいに仕上げたサマーバニラジェラートが組み合わせてあります。

一緒にねって食べると、香ばしいピスタチオとすっきりとしたバニラが互いを引き立てあい、調和のとれた夏らしいおいしさが楽しめるデザートです。

こだわりポイント1「香ばしく濃厚な味わいのピスタチオジェラート」

深みのある旨みが特長のピスタチオをローストし、素材本来の風味を引き立てています。

フワッと広がる香ばしさと、豊かなコクが感じられるのが特徴です。

こだわりポイント2「濃厚ながらも軽やかな味わいのサマーバニラジェラート」

バニラ原料には、ピスタチオと相性の良い、甘さがありつつすっきりとした香りのものを選定。

また、塩加減を細かに調整し、ミニカップ『バニラ』よりも乳脂肪分を抑え、隠し味にキャラメルを加えるなど工夫を重ねています。

CREAMY GELATOのおすすめの食べ方「3ステップねり食べ」を紹介

CREAMY GELATO(クリーミー ジェラート)は、1つのカップに2種類のジェラートが入ったダブルカップ構造を採用。

2種類のジェラートをそれぞれ食べたり、同時に食べたり、ねって食べたりすることで、味わいが変化し、何通りものおいしさを楽しめます。

最初は、それぞれのフレーバーを味わい、素材そのもののおいしさを堪能。

次に2つのフレーバーを同時に食べると口の中で混ざり合う味わいを楽しみ、少し食べ進めた後に、スプーンでぐるぐると、よくねって食べる“ねり食べ”をすると味わいや口溶けの変化を感じることができます。

夏らしさを楽しめる、練り食べがおいしいハーゲンダッツの定番ジェラートシリーズの新作。

ハーゲンダッツ ミニカップ CREAMY GELATO(クリーミー ジェラート)の「贅沢ぶどう」と「ピスタチオ&サマーバニラ」は、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどに2024年6月25日より期間限定で登場です。

