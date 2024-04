英国のブックメーカー『William Hill』は、現地時間10月6日にフランス・パリロンシャン競馬場で行われる凱旋門賞(3歳上牡牝・仏G1・芝2400m)のオッズを発表している。ドバイワールドカップデーを終えた現在の人気を確認したい。

9.0倍の1番人気はシティオブトロイ(City Of Troy、牡3、愛・A.オブライエン厩舎)。デビュー2戦目のスーパーレイティブS(英G2)で初タイトルを獲得すると、昨年10月のデューハーストS(英G1)も制して、ここまで3戦3勝の成績を残している。

2番人気タイは単勝17.0倍で3頭。昨秋のマルセルブーサック賞(仏G1)覇者オペラシンガー(Opera Singer、牝3、愛・A.オブライエン厩舎)、ディープインパクト産駒の英・愛ダービー馬オーギュストロダン(Auguste Rodin、牡4、愛・A.オブライエン厩舎)、昨年の英チャンピオンSを制したキングオブスティール(King of Steel、牡4、英・R.ヴェリアン厩舎)が並ぶ。

日本馬ではドバイターフ5着のドウデュース(牡5、栗東・友道康夫厩舎)が単勝21.0倍の5番人気、ドバイワールドカップ2着のウシュバテソーロ(牡7、美浦・高木登厩舎)が単勝26.0倍の6番人気タイ。また、ハーツクライ産駒の英セントレジャー覇者コンティニュアス(Continuous、牡4、愛・A.オブライエン厩舎)は単勝26.0倍の6番人気タイとなっている。

オッズは以下の通り(単勝41倍以上の馬のみ記載)。

◆凱旋門賞オッズ(4/2時点)

※左から英ブックメーカー『William Hill』オッズ、馬名

9.0 シティオブトロイ(City Of Troy)

17.0 オペラシンガー(Opera Singer)

17.0 オーギュストロダン(Auguste Rodin)

17.0 キングオブスティール(King Of Steel)

21.0 ドウデュース

26.0 ウシュバテソーロ

26.0 コンティニュアス(Continuous)

26.0 セーブザラストダンス(Savethelastdance)

34.0 イランイラン(Ylang Ylang)

34.0 オネスト(Onesto)

34.0 ヘンリーロングフェロー(Henry Longfellow)

34.0 フィードザフレーム(Feed The Flame)

34.0 ソウルシスター(Soul Sister)

34.0 アレスト(Arrest)

34.0 エミリーアップジョン(Emily Upjohn)

41.0 ルクセンブルク(Luxembourg)