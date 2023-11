主演最新作『』のため、が初来日中だ。2023年11月20日夜には六本木ヒルズアリーナでの。イベントより前には東京の街を散策しており、その様子が映画の公式SNSを通じて公開されている。

美麗オーラを振り撒くシャラメは新宿エリアに出現。街のあちこちを写真に収めながら、偶然鉢合わせたファンとの記念撮影にも快く応じている。新宿東口のクロス新宿ビジョンに投影された『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』特別映像前には“本人降臨”も果たした。

この日は世界的ゲームデザイナーである小島秀夫による「コジマプロダクション」オフィスも訪問したようだ。記念撮影の様子は小島氏のSNSで確認することができる。もはやシャラメ自身が緻密にデザインされたゲームのヒーローキャラクターのようでもある。

- 小島秀夫 (@Kojima_Hideo)

ティモシーに恒例の“サインボード”にサインしていただきました。 - 小島秀夫 (@Kojima_Hideo)

20日夜のジャパンプレミア「マジカル・チョコレート・ナイトイベント」では、1,200人の来場者をチョコレートのようにとろけさせた。「『DUNE2』ですぐに戻ってきたいです」と、再来日を約束した。

『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』は2023年12月8日、日本公開。

