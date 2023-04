『The O.C.』ミーシャ・バートンがオーストラリアのソープドラマに出演

米FOXにて2003年より4シーズンにわたって放送された青春ドラマ『The O.C.』でマリッサ・クーパーを演じたミーシャ・バートンが、オーストラリアのソープドラマに出演することが分かった。米Deadlineが報じている。

ミーシャが出演するのは、オーストラリアを代表するソープドラマ『Neighbours(原題)』の新シーズン。1985年に放送開始となった同作の舞台は、オーストラリアのビクトリア州メルボルン郊外にある架空の町、エリンズボロー。ラムジーストリートという袋小路、それに隣接するラシターズという複合施設でそれぞれ暮らす住民の日々を描く。ミーシャは、エリンズボローに新しくやってきたアメリカ人で、外見とは異なる素性を持つリースという役でゲスト出演する。

We are excited to announce Mischa Barton will be joining the #Neighbours cast as a guest star, playing the character Reece, an American new to Erinsborough who’s not quite who she appears to be... pic.twitter.com/Ys0iHnYKCA

- Neighbours (@neighbours) April 17, 2023