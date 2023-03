MetaのVRヘッドセット向けに、マイクロソフトのXbox Game Passのような定額制ゲームサービスが準備中かもしれない手がかりが発見されました。

TwitterユーザーのShiny Quagsire氏によると、Android版Meta Questモバイルアプリの奥深くには、コード名「Project Apollo」というMeta版ゲームパスらしき「Quest Pass」のページが隠されていたそうです。

Apparently Meta is adding a game pass thing soon for Quest, "Project Apollo". Accessible via this deep link URI (on Android at least)

oculus://view/platform_subscription pic.twitter.com/Bz5321zRpv

— Shiny Quagsire (@ShinyQuagsire) March 4, 2023