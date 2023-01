伊藤由奈が第1子妊娠「3月2023年デビューです！（笑）」

歌手の伊藤由奈(39歳)が1月1日、自身のInstagramを更新。第1子妊娠を報告している。

伊藤はこの日、「明けましておめでとうございます!2023年もどうぞ宜しくお願いいたします!」と新年の挨拶と共に、「今年も大変excitingな年になりそうです...babyをさずかりました!」と妊娠を報告。

性別は「女の子でございます...」、出産時期は「3月2023年デビューです!!(笑)」と明かし、「これからも皆様、沢山のlove & support、お願いしますね! Thank you so, so much!」と報告を結んでいる。

伊藤は2004年に、オーディションで選ばれた映画「NANA」の芹澤レイラ役として出演し、“REIRA starring YUNA ITO”として劇中歌「ENDLESS STORY」でデビュー。その後、連続ドラマ「アンフェア」(関西テレビ・フジテレビ系)主題歌の「Faith」、映画「LIMIT OF LOVE 海猿」主題歌「Precious」などヒット曲を連発した。

プライベートでは、昨年7月に結婚したことを公表していた。