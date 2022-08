英ケント州に住む女が今年6月、幼い子にウォッカを飲ませる動画がFacebookで拡散し、両親とみられるカップルが児童虐待の容疑で逮捕された。衝撃的な動画は今月になって再び拡散し、『Kent Online』などが伝えて注目されている。

【この記事の動画を見る】

6月21日早朝、「ケント州ダートフォードに住むカップルが、幼い子供にウォッカを飲ませている。動画はFacebookに投稿されている」と警察に通報があり、その日遅くに子供の両親と思われるカップルが逮捕された。

約14秒の動画では、床に座った1歳未満と思われる乳児の目の前で、女がボトルからキャップにウォッカを注いでいるのが見て取れる。女はその後、乳児の首に手を添えて頭を後方にそらせ、キャップから直にウォッカを飲ませているが、近くにいる男がそれを止める様子はない。

この動画を見たという地元の女性は、カップルの逮捕を受けてこのように明かした。

「動画はSNSに投稿され、その後何度も消去されていた。ソーシャルサービス(福祉課)にも連絡をしたが、『子供は安全だ』というばかりで何も変わらなかった。悲しいことに子供はしばらくの間、あの両親と一緒に過ごしていたようだ。」

なおカップルはその後、保釈保証金を払って釈放されており、警察は「この件に関しては現在も調査中」として乳児の処遇などについては明らかにしていない。

ちなみにこの動画には、「子供は親を選べない。このカップルから子供を永久に取り上げるべき」「ウォッカを飲ませたらあんなに平静でいられるだろうか。これは初めてではないのでは?」「すでにアルコール依存症なのかもしれないね」「これは酷い」といったカップルに対する怒りのメッセージが多数寄せられる一方で、早急な対応を怠ったソーシャルサービスへの批判の声もあがっているようだ。

画像は『The Mirror 2022年8月4日付「Shocking footage shows mum putting vodka into cap and feeding it to baby」(Image: SWNS)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)