5月31日に開催された、嵐のラストライブで松本潤（42）のヘアを担当した、美容師の高木琢也さんが2日までにインスタグラムを更新。松本への思いをつづった。

高木さんは「小さい頃、テレビ越しにいつも見ていた嵐。まさか伝説の日の髪型を自分が担当する時が来るなんてなんて夢にも思ってなかったです。MJ、東京ドームへ連れてきていただき、任せていただき本当にありがとうございました。美容師になって良かった」と思いを明かし、東京ドームでの自身の姿や、グッズの写真をアップした。

続けて「歴史的瞬間を共にサポートさせていただき最高に光栄でした。普段の苦悩を知っているせいか登場から涙が止まりませんでした」と涙したことを打ち明けた。

さらに「きっと今頃、もっとこうすれば良かった、こう出来た、とか一人で反省会をしてるんだと思いますが。まじで最高のエンターテイメントでしたよ 僕にまでファンの方々から称賛の嵐のコメントが来るくらいなので。ご飯もほぼ食べず、水抜きをして挑んだんです。あなたはたまにはゆっくり休んでください」と松本へエールを送った。

さらに「そして嵐の皆様本当にお疲れ様でした！最高でした！すんご過ぎる景色でした！みなさんのご活躍を応援しております。松本潤 東京ドームヘア担当 高木琢也」とメンバーへの思いをつづった。