ストライプインターナショナルが展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、サンリオの人気キャラクター「シュガーバニーズ」とのコラボレーションコレクションを、5月26日〜6月14日までの期間限定で受注販売します。■トートからチャームまで、大人かわいいアイテム4種を展開今回のコラボレーションは、5月26日にお誕生日を迎えた天才パティシエのふたごの兄弟「しろうさ」と「くろうさ」をお祝いする特別な