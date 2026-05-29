Maison de FLEUR×サンリオ。「シュガーバニーズ」お誕生日を記念した特別なコラボアイテム発売

ストライプインターナショナルが展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は、サンリオの人気キャラクター「シュガーバニーズ」とのコラボレーションコレクションを、5月26日〜6月14日までの期間限定で受注販売します。

■トートからチャームまで、大人かわいいアイテム4種を展開

今回のコラボレーションは、5月26日にお誕生日を迎えた天才パティシエのふたごの兄弟「しろうさ」と「くろうさ」をお祝いする特別なシリーズ。Maison de FLEURのアイコンであるピンクのリボンを添えた、とっておきの大人かわいいアイテム全4型をラインアップしました。

バッグには、首をかしげたふたりのイラストと大きなリボンが目を惹く「ボリュームリボントート」（8,800円）と、旅行にも便利な大容量で愛らしいワッペン刺繍を大胆にあしらった「キャリーオントート」（9,200円）の2型が登場。

さらに、パティシエのふたりにちなんでショートケーキやコック帽、ブランドの”F”ロゴなどを散りばめた総柄の「ラウンドポーチ」（4,500円）や、耳におそろいのリボンが付いたふわふわなファー素材の「チャーム」（3,950円）も用意しています。

販売は公式WEBストア「STRIPE CLUB」および「ZOZOTOWN」にて。お届け予定日は9月上旬〜中旬頃となっています。

■『Maison de FLEUR×Sugarbunnies』 販売概要

受注期間：2026年5月26日（火）20:00〜6月14日(日)23:59

販売場所：公式WEBストア「STRIPE CLUB」 （https://stcl.page.link/4g13）、ZOZOTOWN

お届け予定日：9月上旬〜中旬頃

販売アイテム：バッグ2型、ポーチ、チャーム 全4型

特集ページ：https://stcl.page.link/4g13

（フォルサ）