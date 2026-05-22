エレコムは、ドライブ中にスマートフォン（スマホ）のナビを見やすく使える新製品として、エアコン取り付けタイプの車載スマホホルダー「P-CARS18BK」を発売した。視界を妨げにくい設計と強力な磁力固定によって、快適で安全な運転をサポートする。価格はオープンで、実勢価格は2380円前後。●視界スッキリでナビがもっと見やすく新製品は、車のエアコン吹き出し口に取り付けるタイプ。ダッシュボードやフロントガラスを塞がな