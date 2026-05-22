JR東海とJR西日本は、東海道・山陽新幹線に弱冷房車を試験導入する。16両編成の「ひかり」号のうち、自由席の3号車を弱冷房車とする。期間は7月1日から8月31日まで。2025年に引き続き実施し、利用状況を調査する。運転状況などにより急きょ中止する可能性があるほか、対象列車の利用者にアンケートの協力を求める場合もあるとしている。