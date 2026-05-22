「嵐」の櫻井翔（44）が21日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。両親の生前整理で明らかになった驚きの過去について語った。この日は2019年に父・梅宮辰夫さんを亡くした梅宮アンナが登場。遺品や遺産の相続についての話題になり、MCの藤本美貴から「櫻井さんは生前整理とか考えてます？」と話題を振られる場面があった。「親がやっているんです」と返答。「僕が子どもの時の通帳も全部取っといている」