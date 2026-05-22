パンクスは4月末から、パンどろぼうのハンディファン3製品を全国の小売店、オンラインショップなどで販売している。●用途に応じて選べる3種類「パンどろぼう」は柴田ケイコ氏が手掛けた人気絵本で、最近はグッズも数多く展開している。今回は用途に応じて使い分けられる3種類のハンディファンをラインアップ。「〈パンどろぼう〉Cool Portable HandyFan・冷却プレート付きタイプ」は、直接肌を冷やすことができる冷却プレ