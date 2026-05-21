◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）東前頭11枚目の宇良（33＝木瀬部屋）は東前頭17枚目の藤凌駕（23＝藤島部屋）と対戦。勝って9勝目を挙げた。誰もが認める業師のスペシャリストだが、この日は巨漢力士相手に立ち会いで真っ正面からあたる力勝負にでる。強烈なかち上げを食らったが、スピードを活かして鋭く土俵際まで押し込むと、必死で耐える藤凌駕を右手で鮮やかにすくって、土俵中央に転がした。この相