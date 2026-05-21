INIが、公式YouTubeチャンネルで展開するメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、藤牧京介のオリジナル楽曲「Yourself」を5月25日0時にデジタルリリースすることを発表した。藤牧は、2025年3月に初のソロ楽曲「Pay Back」をリリース。同曲はパフォーマーとしてだけでなく、作家としても活躍しているDa-iCE・工藤大輝からの提供曲で、不安や後悔を振り払って先に進むという思いを込めて藤牧自身も作詞に参加していた。今回二