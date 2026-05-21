岐阜県内で今年度のクマの目撃情報が、100件を超えたことがわかりました。 【写真を見る】クマ目撃情報 今年度すでに100件超 昨年度の同時期は61件 “クマが嫌がる音”を出すドローンでの追い払い 実施検討 岐阜 今年度の東海地方でのクマの目撃情報は、5月19日までに愛知県で11件、岐阜県で101件、三重県で6件となっています。 クマによる人身被害はこれまでに確認されていませんが、岐阜県では昨年度の同じ時期の61件を