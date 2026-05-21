性別の枠にとらわれない「ジェンダーレスモデル」として活動中の井手上漠（23）が21日までに自身のXを更新。昨年、豊胸手術を受けたと明かした。井手上は男性として出生。過去に自身のXのプロフィルを「性別ないです」としていた。現在は「いでがみばくです、」となっている。井手上はXを通じ自身のnoteを告知。題名は「私の体の秘密。」だった。約1900字の長文で自身の思いをつづった。その文中で「昨年、私は豊胸手術を受けまし