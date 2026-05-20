東京の明治神宮外苑で警視庁機動隊の観閲式が行われ、隊員らおよそ1700人が警視総監らを前に行進しました。東京・新宿区の明治神宮外苑では20日朝、警視庁機動隊の観閲式が行われ、参議院議員選挙やトランプ大統領が来日した際に警備にあたった隊員らおよそ1700人が行進しました。また、災害時に救助活動などにあたる特殊救助隊や警備犬部隊、空から警備を行う航空隊も参加しました。筒井洋樹警視総監は、機動隊について「治安の最