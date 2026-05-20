ベッツがホストを務める番組「On Base with Mookie Betts」で言及米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は今季、投手として防御率0.82を誇るなど好投を続けている。特に切れ味鋭いスイーパーは球界を席巻し大谷の代名詞の1つともなっている。これについて同僚のムーキー・ベッツ内野手は「ちょっと不公平だなって思うよ」と苦笑しながら、称賛の声をあげている。ベッツは米スポーツメディア「ブリーチャー・リポート」公式YouT