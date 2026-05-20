中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が、共同で記者会見しました。習氏はこの中で「軍国主義復活を狙う行為に反対する」と述べ、日本を批判しました。中国・習近平国家主席「新時代における全面戦略的協力パートナー関係は、史上最高水準に達し、新しい大国間関係の模範となっている」ロシア・プーチン大統領「両国の関係は今やかつてないほど緊密なレベルに達している」両首脳は会談で戦略的な協力を強化することなどで