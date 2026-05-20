歌手の中島美嘉が、ライブメンバーと食事するオフショットを披露した。２０日までに自身のインスタグラムを更新し、台北ライブの思い出を投稿。「２日間沢山（たくさん）の愛に支えられて無事終わる事が出来ました」と伝え、「スタッフ、メンバー、関わった全ての皆様、そして集まってくれたお客様、最高の空間をありがとうございました！！」と感謝した。ライブ後の打ち上げだろうか。スタッフやメンバーらと食事へ行ったよ