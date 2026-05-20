結成16年以上の漫才師たちが覇権を争う「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」（フジテレビ系）が5月16日に行われ、18年目のトットが優勝した。【写真】ひろゆき氏も"参戦" 「タモリつまらない」論争に擁護派が続出する“老害化とは無縁’の精神「ABC・テレビ朝日系列が放送する『M-1グランプリ』は結成15年以内という出場要件があるため、『THE SECOND』はそれを超える規定を作って2023年から新たに始まった大会ですが、後発感