記事ポイントICTを活用した生コンクリート品質管理装置「スマートアジテーター(R)」が長野県内で初めて実建設現場に導入されましたアジテーター車ドラム内のセンサーがスランプ・温度・空気量・積載量を10〜30秒間隔でリアルタイム計測し、4G経由でクラウドに送信します伊那市の橋梁下部工事に適用し、スランプロス予測による品質向上・配車最適化・現場省力化の効果が確認されました ICTを活用した生コンクリート品質管理装