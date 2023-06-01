米Google（グーグル）は、「Google I/O 2026」で「Gemini」の新モデル「Gemini 3.5 Pro」を6月に提供予定と明かした。 Google社内では既に「Gemini 3.5 Pro」を使用しており、ユーザー向けには6月の提供を目指し開発が続けられている。 Gemini 3.5 新登場 ✨ 第一弾として、困難なタスクを効率的にこなす最新モデル Gemini 3.5 Flash を #GoogleIO で発表 ・圧倒的