松山競輪場のF1ナイター「ウィンチケット杯」は20日が初日。19日は前検が行われた。伊沢茉那（29＝千葉）はヤクルトファン。推しはホセ・オスナ内野手。ルーキーシリーズ以来の松山参戦にワクワクしているようだ。「松山はヤクルトが秋季キャンプを行う場所（坊っちゃんスタジアム）で、デビュー前に来たことがあります。ルーキーシリーズの時は落車して帰っているので、そのイメージを振り払えるように」池山隆寛監督のも