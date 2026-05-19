スクウェア・エニックスは、6月18日に発売予定のアクションRPG『冒険家エリオットの千年物語』について、先行体験版「Prologue Demo」のアンケート結果を踏まえた製品版の調整内容を発表した。合わせて発売される全プラットフォームにて新しくセーブデータ引き継ぎが可能な体験版が配信開始された。 【画像あり】体験版のタイトル画面を含むスクリーンショット 今回明らかになったのは、特に