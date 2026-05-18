丸亀警察署 香川県丸亀市の休耕田で18日、火事があり、付近の車数台に燃え広がりました。 午後0時5分ごろ、通行人から「野焼きしている炎が車に燃え移りそう」と119番通報がありました。駆け付けた消防が約35分後に火を消し止めましたが、休耕田の下草が燃えました。 また、休耕田の南北の駐車場に止められていた車のうち、南の駐車場の2台が全焼し、北の駐車場の少なくとも3台が部分焼とみられています。いずれの車も中