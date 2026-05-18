シーホース三河は5月18日、ライアン・リッチマンヘッドコーチが「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」をもって退団することを発表した。 リッチマンHCはアメリカ出身の36歳。ワシントン・ウィザーズのアシスタントコーチなどを務め、2023－24シーズンに三河の指揮官に就任した。レギュラーシーズンは3シーズンで118勝62敗の成績。3シーズ