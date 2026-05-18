ＴＨＥＳＥＣＯＮＤで優勝したトットが１８日、フジテレビ系「ノンストップ！」に生出演。松村未央アナとの意外な接点を明かした。高１の同じクラス、隣の席だった多田智佑と桑原雅人はハスキーボイスというコンビ名で結成するも、０８年に１度解散。「漫才が受けなくて受けなくて、限界を感じた」といい「投票ライブみたいなのがあって、友達８人呼んでいれてくれって頼んだが６票しか入ってなかった。もう無理やなって」と