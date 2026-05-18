ＧＭＯペイメントゲートウェイは大幅続伸し、ストップ高となる前営業日比１５００円高の８７７４円に買われた。前週末１５日の取引終了後、２６年９月期第２四半期累計（２５年１０月～２６年３月）の連結決算を発表した。売上高が４６０億８４００万円（前年同期比１３．１％増）、最終利益が１２０億４２００万円（同２２．３％増）だったとしており、好業績を評価した買いが集まっている。主力の決済代行事業が大