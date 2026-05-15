MLB Japanが5月12日、Xを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属のテオスカー・ヘルナンデス（33）の好プレー動画を投稿した。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 「テオスカー・ヘルナンデスの好プレー！」と投稿されたのは、佐々木朗希（24）の投じた初球が、レフト方向に運ばれるもスライディングキ