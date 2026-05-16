◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１６日、東京競馬場昨年のアイルランドトロフィーを制したラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）は、１６時１２分に現地入り。東京への輸送は慣れたもので、イレ込む様子は全く見せていない。土屋助手は「いつもと変わらず落ち着いている。状態に上下のあるタイプじゃないしね」と納得の表情を浮かべた。前走