ジョゼ・モウリーニョ監督が、2026−27シーズンから再びレアル・マドリードを率いることになりそうだ。15日、スペイン紙『マルカ』が報じた。ここ数週間レアル・マドリード復帰の可能性が取り沙汰されていた“スペシャル・ワン”について、「復帰は時間の問題。唯一の候補であり、就任する可能性は99.9パーセントだ」と地元紙は綴る。劇的な展開がない限り、カルロ・アンチェロッティ氏、シャビ・アロンソ氏、アルバロ・アルベ