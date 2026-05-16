３９歳のＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が、日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバーに選出された。前回２２年カタール大会組は１３人、平均年齢は２７・１歳となった。東京・小平グラウンドで１６日の百年構想リーグ・浦和戦（埼玉）に向けた練習後に、メンバー入りが発表されると涙を流した。クラブを通して「こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました」と安どの喜びに浸った。森保一監督（５７）は、精神的的支柱としての役割