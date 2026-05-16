３９歳のＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が、日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバーに選出された。前回２２年カタール大会組は１３人、平均年齢は２７・１歳となった。東京・小平グラウンドで１６日の百年構想リーグ・浦和戦（埼玉）に向けた練習後に、メンバー入りが発表されると涙を流した。クラブを通して「こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました」と安どの喜びに浸った。森保一監督（５７）は、精神的的支柱としての役割を期待。鉄人が前人未到の戦いに臨む。

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信じて突き進んできた道なき道に、新たな世界が広がった。森保監督にフィールドプレーヤーの一番手で「長友佑都」と名前を読み上げられると涙がこぼれた。日本人初の５大会連続選出の吉報をクラブハウスで聞き、スタッフから祝福された長友は「こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました。もう感謝しか出てきません。本当に『ありがとう』ということを皆さんに伝えたい」と喜びに浸った。

一度は、幕を下ろしたはずだった。ＦＣ東京に現役引退する可能性を伝えた上で臨んだカタール大会は、全４試合先発するなど躍動したが、決勝トーナメント１回戦でクロアチアにＰＫで敗戦。大会後、長友は「この悔しさを含めて、必ず彼らがつないでくれると思います」と、後輩たちに未来を託した…はずだった。

ただ、同大会決勝のアルゼンチン―フランスの激闘に魂を揺さぶられて現役続行を決断。そこからはぶれなかった。周囲から笑われようが、何を言われようが、言霊のように「５大会連続Ｗ杯出場」を公言し続けてきた。何がそこまで突き動かすのか。長友は言う。

「この尊い、Ｗ杯を戦える喜びと、誇りと、日の丸を背負える重圧とプレッシャーを感じられるのは４年に一度しかない。経験すればするほどＷ杯の虜になる。僕が『ブラボー』【注】と叫んだ時の目を見てもらえたら分かると思うんですけど、普通に人が生きていて、あそこまで興奮することはなかなかないと思うんです」

“Ｗ杯の魔力”が原動力だった。２４年３月に代表に復帰し、３月に右太もも裏肉離れを発症したが、急ピッチで仕上げ、メンバー発表前最後の東京Ｖ戦で先発。森保監督の前で「魂を込めた」プレーを披露し、ラストアピールを実らせた。

この日の会見で森保監督は「プレッシャーが想像以上に大きくなって、経験の浅い選手はコントロールが難しくなるかもしれないが、チーム全体に影響力を及ぼして、貢献してもらえる」と、長友に精神的支柱としての役割を託した。長友も「やはり優勝を目標にしているので、そこに向けて強い信念を持って、覚悟を持って戦いたい」と決意。Ｗ杯に魅了されてきた日本が世界に誇る鉄人が、前人未到の５回目の夢舞台に臨む。（後藤 亮太）

【注】『ブラボー』は長友の代名詞。２２年カタールＷ杯でのドイツ戦勝利後に絶叫して連呼。その年に大きな話題になった。

◆長友 佑都（ながとも・ゆうと）１９８６年９月１２日、愛媛・西条市生まれ。３９歳。東福岡高―明大。大学３年時の２００７年に特別指定選手としてＦＣ東京でデビュー。０８年プロ契約。同年５月に日本代表初選出。１０年夏にイタリア１部チェゼーナに移籍し、１１年１月にインテルへ加入。トルコ１部ガラタサライなどを経て、２１年９月にＦＣ東京復帰。日本歴代２位の国際Ａマッチ通算１４４試合出場（４得点）。家族は女優の平愛梨と４男。１７０センチ、６８キロ。

◆長友の過去Ｗ杯４大会

▽１０年南アフリカ大会＝２３歳 全４試合フル出場。決勝トーナメント（Ｔ）１回戦敗退。

▽１４年ブラジル大会＝２７歳 全３試合フル出場。１次リーグ敗退。

▽１８年ロシア大会＝３１歳 人気アニメ「ドラゴンボール」のスーパーサイヤ人を意識した金髪で大会に臨み、全４試合フル出場。決勝Ｔ１回戦敗退。

▽２２年カタール大会＝３６歳 Ｗ杯仕様の金髪で臨み、大会中は自身が叫んだ「ブラボー」で日本中を熱狂させた。全４試合に先発出場。決勝Ｔ１回戦敗退。

◆Ｗ杯５大会連続メンバー入り（１５日時点） メキシコ代表ＧＫカルバハル、同ＤＦマルケス、ドイツ代表（西ドイツ時代も含む）ＤＦマテウス、イタリア代表ＧＫブッフォンに加え、２２年カタールＷ杯ではメキシコ代表ＧＫオチョア、同ＭＦグアルダード、アルゼンチン代表ＦＷメッシ、ポルトガル代表ＦＷのＣ・ロナウドが達成。オチョア、メッシ、ロナウドは現役で今大会の代表に選ばれると、６大会連続となる。日本では長友に加え、ＧＫ川口能活、楢崎正剛、川島永嗣が４大会連続で最多。

◆日本代表のメンバー構成 国内組は３人（早川、大迫、長友）のみで過去最少。ベルギーのシントトロイデンは、現所属の２人（谷口、後藤）に加えて、過去在籍の５人（鈴木彩、冨安、遠藤、鎌田、中村）もメンバーに名を連ね、今回の代表で“最大勢力”となった。２８年ロサンゼルス五輪世代の後藤、塩貝が選出された一方で、２４年パリ五輪（８強）を戦ったメンバー２２人からの選出はゼロだった。前回カタール大会の決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦で、ＰＫ戦のキッカーを務めた４人（南野、三笘、浅野、吉田）がいずれも選外となった。