▼アルトラムス坂路4F54秒6〜1F12秒8（野中師）前走の反動を心配していたけど順調に来ている。ポテンシャルは高いので距離をこなせるかどうか。▼ショウナンガルフCWコース6F82秒3〜1F11秒3（浜中）先週に比べて、折り合いがついてリズム良く運べたけど、ギアが上がり切らず感触は物足りなかった。ビシッと調整した効果があれば。▼マテンロウゲイル坂路4F54秒3〜1F12秒5（野中師）予定より1秒ほど時計は速くなったが、無理