【モデルプレス＝2026/05/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の倉澤俊（くらさわ・しゅん）との2ショットを公開した。【写真】「今日好き」交際半年美男美女カップル「2人とも可愛すぎる」リンクコーデで密着◆しゅんゆまカップル、リンクコーデの密着腕組みショット