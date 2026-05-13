◇パ・リーグソフトバンク―西武（2026年5月13日みずほペイペイドーム）ソフトバンクの藤原大翔投手（20）が13日の西武戦で1軍初登板初先発。初回を3者凡退で抑えた。先頭のカナリオに投じた初球はボール判定だったが、いきなり154キロを計測。直球勝負を続け、3球目を二ゴロに封じた。2番・西川には116キロのカーブを見せた後、4球目の直球を捕邪飛に打ちとった。続く渡部聖にもカーブの後の直球を一ゴロに仕留めて、1