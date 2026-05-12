「これなら乗れそう」「旅に出たくなる」「見た目が上品でかわいい」。 ロイヤルエンフィールドMETEOR 350にまたがった瞬間、教習生たちから聞こえてきたのは、スペックだけでは分からないリアルな感想だった。 ロイヤルエンフィールドは、125年を超える歴史を持つバイクブランド。クラシックで上品なデザインに惹かれる一方で、「海外ブランドはちょっとハードルが高そう」「自分にも扱えるのだろうか」と