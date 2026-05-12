13日（水）は日本付近の上空に寒気が流れ込み、日中の昇温の影響も加わるため、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。九州から東北にかけては雲が広がりやすく、午後は所々で雨や雷雨となるでしょう。天気の急変に備え、お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。北海道も雲が多く雨の降る所がありますが、沖縄は概ね晴れそうです。12日（火）は北日本で6月から7月並みの暑さとなるなど、全国的に平年を上回る気温となり