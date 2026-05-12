しまむら（さいたま市大宮区）が「暮らしの大応援祭」を、5月13日から期間限定で実施します。【えー！】特別価格になる商品の対象が気になる！キャンペーン賞品の画像も！（5枚）「暮らしの大応援祭」では、日々の暮らしに役立つ厳選アイテムを特別価格で販売。同月15日までの3日間は、日替わり特価アイテムも登場します。また、同月18日の「FIBER DRY（ファイバードライ）」の日に合わせて、特別なアイテムを販売。人気キャ