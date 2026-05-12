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クリーブランド・キャバリアーズ vs デトロイト・ピストンズ 日付：2026年5月12日（火） 開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland） 最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 112 - 103 デトロイト・ピストンズ NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対デトロイト・ピストンズがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・