OpenAIが5月5日、GPUクラスターのネットワーク効率を大幅に改善する新プロトコル「MRC(Multipath Reliable Connection)」を発表した。AMD、Broadcom、Intel、Microsoft、NVIDIAとの2年がかりの共同開発の成果であり、最新の800Gb/sネットワークインタフェースに実装されている。仕様はOpen Compute Project(OCP)を通じてオープンライセンスで公開された。OpenAIによると、MRCが解決するのは大規模GPUクラスターにおける2つの根本的