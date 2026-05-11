カローラツーリングがまもなく改良へ！トヨタ「カローラ」は、1966年の登場から60年にわたって販売されてきた日本を代表するモデルのひとつです。現行モデルは2019年に発売された12代目ですが、そのタイミングでラインナップにくわわったのがステーションワゴンの「カローラツーリング」です。【画像】いまの特別仕様もイイ！ トヨタ「カローラ“ツーリング”」を画像で見る！（19枚）それまで販売されていた「カローラフィ