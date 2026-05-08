「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」８日午後１時現在でスクロールが「買い予想数上昇」４位となっている。 スクロールは大量の買い注文に商いが成立せず、３００円高はストップ高水準の１５９７円でカイ気配に張り付いている。７日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は売上高が前期比２％増の９００億円予想と連続で過去最高更新を見込むほか、営業利益も前期比７％増の６１