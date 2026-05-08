ユナイテッドアローズが４日ぶりに反発している。７日の取引終了後に発表した４月度の売上概況（速報）で、小売りとネット通販を合わせた既存店売上高が前年同月比１１．７％増と７カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 ４月は春物から初夏物への移行がみられ、メンズ、ウィメンズともシャツ、カット、ニット、ジャケット、パンツなどの動きが目立った。チャネル別では、前年は新商品管理基幹システム