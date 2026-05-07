新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年に配信されたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』、『MISS KING / ミス・キング』、『警視庁麻薬取締課 MOGURA』が、それぞれドイツの国際映像祭『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』にノミネートされたことを発表した。 「ワールド・メディア・フェスティバル」は、ドイツの映画配給会社インターメディアが2000年に創設した国際映像コンクールで、テレビ番