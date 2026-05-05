【モデルプレス＝2026/05/05】お笑いコンビ・チョコレートプラネット（松尾駿／長田庄平）が5月5日、都内で開催された映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念舞台挨拶に出席。過去の過酷なロケを振り返った。【写真】人気芸人“10日間で世界一周”過酷ロケでの一幕◆チョコプラ長田庄平、“10日間で世界一周”過酷ロケ回顧イベントでは物語にちなんで、自身の大冒険を切り取った写真を発表する一幕が。長田が着